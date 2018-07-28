Akü hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 30 akü çalan 3 şüpheli, önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.
İl genelinde farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı araçtan akü ve mazot hırsızlığı olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri Mustafa B., Hasan C. ve Emrah Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. 30 akü çaldıkları belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar ardından adliyeye sevkedildi.
FOTOĞRAFLI
Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var
Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum