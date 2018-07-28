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Akü hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 30 akü çalan 3 şüpheli, önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.

Akü hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 30 akü çalan 3 şüpheli, önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.
İl genelinde farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı araçtan akü ve mazot hırsızlığı olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri Mustafa B., Hasan C. ve Emrah Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. 30 akü çaldıkları belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar ardından adliyeye sevkedildi.

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Akü hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

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