Akü hırsızları önce güvenlik kamerasına, ardından jandarmaya yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy’de bir akaryakıt istasyonundan lüks kiralık araçla jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Akünün piyasa değerinin yaklaşık 40 bin TL olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy Boyalık Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonundan piyasa değeri 40 bin TL olan jeneratör aküsünün çalındığı bilgisini aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden lüks araçla akaryakıt istasyonuna gelen şüphelilerinin çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra 10 dakikada aküyü çalarak kaçtığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin Beyoğlu’ndaki ikametlerine baskın düzenledi. Baskında S.A. ve C.G. kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şahısların ilk sözü “Bizi nasıl buldunuz?” oldu. 2 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akaryakıt istasyonu sahibi, akülerin elektrik kesintilerinde pompaların çalışmasını sağladığını, pompalar çalışmazsa hem iş yerinin maddi manevi zarara uğrayacağını hem de benzin alamayan vatandaşların mağduriyet yaşayacağını ifade etti.