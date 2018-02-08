Akü hırsızları serbest kaldı

Bilecik’te kamyon ve tırların akülerini çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Bozüyük, Eskişehir ve çevre illerde akü hırsızlığına karışan şüphelilerin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinin Bozüyük’teki hırsızlık olaylarıyla bağlantılarının olduğunun tespit edilmesiyle birlikte olaya karışan 4 şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler E.O., K.D., A.A. ve A.Ş. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldılar.