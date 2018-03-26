Akü hırsızları suçüstü yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 1'i Suriyeli 3 kişi, akü çaldıkları sırada jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı. Merkez Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde akü hırsızlığı olaylarının gerçekleşmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Hırsızların, araçlardan çaldıkları aküleri hurdacılara sattığı belirlendi. Takip başlatan jandarma ekibi, 'hırsızlık' suçundan poliste kayıtları bulunan H.G., A.B. ve Suriye uyruklu H.H.K.'yi hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 12 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli, sorgularının ardından, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden H.G., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptığınız çok ayıp, benim fotoğrafımı neden çekiyorsun?" dedi.