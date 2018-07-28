Akü hırsızları tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 8 araçtan çaldıkları aküleri hurdacıya satan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak, Erciyesevler ve Mimarsinan mahallelerinde son dönemlerde artan akü hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, park halinde bekleyen kamyon, otobüs ve otomobilden akü çaldığı belirlenen Soner D. (26), Erdal A. (42), Onur Ö. (21), Emre Ü. (21) ve Hüseyin B. (26) polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çaldıkları aküleri hurdacıya sattıklarını söyledi. 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Akü hırsızları çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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