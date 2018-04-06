Akü hırsızları yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 ayrı olayda otolardan akü hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde otolardan meydana gelen akü hırsızlığı olayları ile ilgili olarak ekipler tarafından yapılan çalışmada, 9 olayın şüphelisi olarak O.K., H.Ç. ve K.K. yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda aküleri satın aldığı iddia edilen F.S. de yakalanırken, şahsın aracında yapılan aramalarda 5 adet çalıntı olduğu değerlendirilen akü ele geçirildi. Şüphelilerin, Şeker Mahallesinde 2 kamyondan 4 adet akü hırsızlığı, Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesinde bir kamyondan 2 adet akü hırsızlığı, O.S.B. 15 caddede bir kamyondan 2 adet akü hırsızlığı, Kayabaşı Mahallesi 6301. Sokak üzerinde bir kamyondan 2 adet akü hırsızlığı, Yeni Sanayi 6119. Sokak üzerinde 4 adet otomobilden 4 adet akü hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.