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Aküden 2 kilo 840 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

MERSİN’de bir otomobilde yapılan aramada, akünün içine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aküden 2 kilo 840 gram eroin çıktı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir otomobilde yapılan aramada, akünün içine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını ve sürücünü belirledikleri otomobili il sınırlarına girdiğinde otoban gişeleri uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, akünün içine gizlenmiş siyah poşetler içerisinde 2 kilo 840 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan araç sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Aküden 2 kilo 840 gram eroin çıktıAküden 2 kilo 840 gram eroin çıktıAküden 2 kilo 840 gram eroin çıktıAküden 2 kilo 840 gram eroin çıktı

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