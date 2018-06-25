Akyazı'da kavga: 1 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, M.Ö. tartıştığı 16 yaşındaki E.Ü.'yü bıçakladı. Yaralanan genç tedavi altına alınırken, yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
Olay akşam saatlerinde, Akyazı Yeni Mahalle Gül Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile E.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. M.Ö. üzerindeki bıçağı çıkartarak E.Ü.'yü karnından yaraladı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralanan E.Ü yakınları tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne getirildi. E.Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sonrası iki tarafın yakınları Akyazı Devlet Hastanesi'nde karşılaşınca arbede yaşandı. Polis tarafları ayırdı. E.Ü.'nün yakınları hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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