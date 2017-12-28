Akyazı'da korkutan yangın

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında, ardiye olarak kullanılan bir bina kullanılmaz hale gelirken, 2 katlı bir ev de kısmen yandı.
Öğle saatlerinde, Akyazı İnönü Mahallesi 7106 numaralı sokakta, Mustafa Işık'a ait daha önce samanlık olan, şimdilerde ise ardiye olarak kullanılan eski binada, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, hemen yanında bulunan Işık ailesinin 2 katlı evine sıçradı. İlk müdahaleyi çevre sakinlerinin yaptığı yangın nedeniyle sokağın elektriği kesildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında, samanlık tamamen, 2 katlı ev de kısmen yandı.
Evinin yanışını izlerken, sinir krizi geçiren Ayşe Işık, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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