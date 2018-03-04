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Akyazı'da silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kasap dükkanı sahibi Coşkun Furuncu, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kasap dükkanı sahibi Coşkun Furuncu, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Coşkun Furuncu tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Ada Caddesi'ndeki kasap dükkanında meydana geldi. Coşkun Furuncu çalıştığı sırada iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırıda bulundu. Coşkun Furuncu da tabancasını çıkarıp saldırganlara ateş açtı. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan biri Coşkun Furuncu'nun başına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Coşkun Furuncu'ya ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Furuncu tedavi altına alındı. Saldırıyı düzenleyen kişiler ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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