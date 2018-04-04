Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik 22 Mart'ta İstanbul, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale ve Bursa'da yaptığı operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltını almıştı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile 1 telsiz ele geçirilmişti.
Polis ekipleri gözaltındaki şüpheliler hakkında, 'Örgüte üye olmak', 'Örgüt propagandası Yapmak', 'Örgüte yardım etmek', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından işlem yapıldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilere yapılan baskınlarda ele geçirilen tabanca ve tüfekler basın mensuplarına gösterildi. (DHA)
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