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Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi (2)- Yeniden

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
Alaattin Çakıcı’nın Kırıkkale’den bu sabah saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Çakıcı, 7 Haziran 2017 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi'nden Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Bir süre sonra sağlık nedenleri nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hazırlanan özel bir odaya nakledilerek burada tedavisi süren Alaattin Çakıcı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.
SÜRESİZ SAĞLIK RAPORU OLAY OLMUŞTU
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran'da hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmişti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı 'süresiz sağlık kurulu' raporunda Çakıcı'da 16 hastalığın olduğu, 6'sının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denilmişti:
"Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir."
Yine o tarihte raporu hazırlayan doktorların isimleri de kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi.
BAŞSAVCI, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VE BAŞHEKİM GÖREVLERİNDEN ALINMIŞTI
Hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen 'süresiz sağlık raporu'nun ardından o tarihlerde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı. Daha sonra raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça da Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi (2)- YenidenAlaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi (2)- YenidenAlaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi (2)- Yeniden

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