Alaattin Çakıcı’nın adamları hakim karşısında

Antalya’da suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarına yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25’i adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yaklaşık 2 hafta önce 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Antalya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa, Tokat ve Mardin’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, aranan 45 kişiden 31’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın da olduğu öne sürüldü.
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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