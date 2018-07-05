HABER

Alaattin Çakıcı'ya sağlık kurulu raporu veren il sağlık müdürü ve başhekimin yerine atama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz sağlık kurulu' raporu verildiğinin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan il sağlık müdürü ve başhekimin yerine vekaleten atamalar yapıldı.

Alaattin Çakıcı'ya sağlık kurulu raporu veren il sağlık müdürü ve başhekimin yerine atama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz sağlık kurulu' raporu verildiğinin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan il sağlık müdürü ve başhekimin yerine vekaleten atamalar yapıldı.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran'da hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmişti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı 'süresiz sağlık kurulu' raporunda Çakıcı'da 16 hastalığın olduğu, 6'sının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:
"Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir."
Raporu hazırlayan doktorların isimleri de kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi.
Hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen 'süresiz sağlık raporu'nun ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı. Daha sonra raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça da Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
YERLERİNE ATAMALAR YAPILDI
Olayın ardından Erdoğan Bayrakdar'ı Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na tayin eden Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz'ı atadı.
Sağlık Bakanlığı da görevden alıp hakkında soruşturma başlattığı Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Tekin Akça'nın yerine vekaleten atamalar yaptı.
Kırıkkale İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Adem Yeni vekaleten il müdürlüğüne, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcılığı'nı yürüten Dr. İlhan Kuytak da vekaleten başhekimliğe atandı.

FOTOĞRAFLI

Alaattin Çakıcı'ya sağlık kurulu raporu veren il sağlık müdürü ve başhekimin yerine atamaAlaattin Çakıcı'ya sağlık kurulu raporu veren il sağlık müdürü ve başhekimin yerine atamaAlaattin Çakıcı'ya sağlık kurulu raporu veren il sağlık müdürü ve başhekimin yerine atama

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Kızına istismarda bulunmaya çalışanın serbest bırakılmasına tepki gösterdiKızına istismarda bulunmaya çalışanın serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Üzerine boya makinesi düşen işçi, yaralandıÜzerine boya makinesi düşen işçi, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.