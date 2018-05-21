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Alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, iddiaya göre alacaklı olduğu O.Ü.'nün hafif ticari aracının ön sol camını kaldırım taşıyla kıran F.T., ardından yaktı.

Alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, iddiaya göre alacaklı olduğu O.Ü.'nün hafif ticari aracının ön sol camını kaldırım taşıyla kıran F.T., ardından yaktı. Motosikletle kaçan F.T. yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2308 Sokak üzerinde meydana geldi. O.Ü.'nün sokak içine park ettiği 54 D 2131 plakalı hafif ticari aracın yanına motosikletle gelen F.T., kelebek camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra araca yanıcı bir madde döküp ateşe verdi. Ateşin bir anda parlamasıyla yanma tehlikesi geçiren F.T., motosikletiyle uzaklaştı. Araçtan duman çıktığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi.
Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederken, itfaiye aracın motor kısmına sıçramadan yangını söndürdü. Aracın iç kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, O.Ü. büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç otoparka çekildi.
Kısa süre sonra telefonu çalan O.Ü., karşıdaki kişiye "Polisler var ifade veriyorum. Beni araman bir şey ifade etmiyor. Hakkını mahkemede savunursun. Nasıl mahkemeye kalmaz, sen beni tehdit mi ediyorsun. Sana bir soru sordum. O kadar delikanlıysan araba yakılmaz. Bir adamla husumetin varsa karşı karşıya konuşursun, gelip de burada araba yakmazsın kardeşim" diye bağırdı. O.Ü., olayla ilgili olarak, 'İddiaya göre benden alacaklıymış" dedi.
F.T., kısa süre sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktıAlacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktıAlacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktıAlacağı olduğunu iddia ettiği kişinin aracını yaktı

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