Alacağını çalarak aldı, güvenlik kameralarından yakalandı

Zonguldak’ta bir firma sahibi jandarmaya giderek, iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığını ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri adeta dedektif gibi iz sürdü. Güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık olayının failinin firma sahibinin alacaklısı olduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir inşaat firmasının sahibi Bekir P., beldedeki jandarma karakoluna giderek şantiyesinde bulunan çelik iksa kalıpların ve pik demirlerinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Adeta dedektif gibi iz süren jandarma ekipleri, çalınan malzemelerin firmadan alacağı olan Hüseyin G.’ye ait kamyona yüklendiğini tespit etti.
Çalınan malzemelerin ilçedeki sanayi sitesinde bulunan bir hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, Hüseyin G. ile irtibata geçti. Jandarma karakoluna gelen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile ifadesi alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum