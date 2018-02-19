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Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 17:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da Başakşehir'de Mustafa Türker, kavga ettiği kişi tarafından kulağının ısırılarak koparıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mustafa Türker, İstanbul Başakşehir'de birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.'dan alacağı olan 65 bin lirayı istedi. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Müteahhit Hüseyin A., Mustafa Türker'in kulağını ısırarak kopardı. Hayatını şokunu yaşayan Türker, hastane hastane gezdi ve geçirdiği ameliyatla kulağının kopan parçası yerine dikildi. Müteahhit Hüseyin A., ifadesinin ardından serbest kaldı. O an şoke olduğunu ve kendinden geçtiğini anlatan Türker ise 'Dövseydi, kırsaydı ama kulağımı koparmasaydı. Ömür boyu burada psikolojik olarak bunu yaşayacağım' diye konuştu.

Olay Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Mustafa Türker (55)’in iddiasına göre daha önce birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.’dan 65 bin lira alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin A., Türker’in kulağını ısırarak kopardı. Hüseyin A. ağzındaki kulak parçasını yere tükürüp olay yerinden kaçtı. Türker çevredekilerin buza koyduğu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Birkaç hastane gezdiğini iddia eden Türker en son olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kulağı yerine dikilen Türker taburcu edildi. Mustafa Türker, polis merkezine giderek Hüseyin A.’dan şikayetçi oldu. Hüseyin A.’nın ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

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"DÖVSEYDİ AMA KULAĞIMI KOPARMASAYDI"

Olayı DHA muhabirine anlatan Mustafa Türker, "Kulağımın parçasını tükürdükten sonra yerde gördüm. O an şok oldum, kendimden geçtim. Dövseydi, kırsaydı ama kulağımı koparmasaydı. Ömür boyu burada psikolojik olarak bunu yaşayacağım. Kulağımı ameliyat eden hoca, ’Bu kulak kesik olsaydı daha kolay tutabilirdi. Isırıp attığından dolayı tutmayabilir’ dedi" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kuduz aşısı yapmışlardır umarım. Kulak ısırmak nedir ya :D
Mike Tyson vs Evander Holyfield fight))
Aklıma 'Van Gogh' geldi.
arkadaş nasıl bir psikoloji kulak ısırmak ne ya
adelet umarum grekli cezayi veriri inş.geçmiş olsun abimiz yazik olmuş.ümür boyu bir eziklik kalacak
haklı olsanda kimseye bulaşmayacaksın kulağın kopsun gözün çıksın kimsenin ceza aldığı yok nasıl olsa ifadeyi al serbest bırak
Isıran saldırgan da hep öyle diyordu...Sonra o psiklojiyi anlamak için kavgada... fırsattan istifade yapıverdi.
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