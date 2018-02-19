Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!

Mustafa Türker, İstanbul Başakşehir'de birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.'dan alacağı olan 65 bin lirayı istedi. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Müteahhit Hüseyin A., Mustafa Türker'in kulağını ısırarak kopardı. Hayatını şokunu yaşayan Türker, hastane hastane gezdi ve geçirdiği ameliyatla kulağının kopan parçası yerine dikildi. Müteahhit Hüseyin A., ifadesinin ardından serbest kaldı. O an şoke olduğunu ve kendinden geçtiğini anlatan Türker ise 'Dövseydi, kırsaydı ama kulağımı koparmasaydı. Ömür boyu burada psikolojik olarak bunu yaşayacağım' diye konuştu.

Olay Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Mustafa Türker (55)’in iddiasına göre daha önce birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.’dan 65 bin lira alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin A., Türker’in kulağını ısırarak kopardı. Hüseyin A. ağzındaki kulak parçasını yere tükürüp olay yerinden kaçtı. Türker çevredekilerin buza koyduğu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Birkaç hastane gezdiğini iddia eden Türker en son olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kulağı yerine dikilen Türker taburcu edildi. Mustafa Türker, polis merkezine giderek Hüseyin A.’dan şikayetçi oldu. Hüseyin A.’nın ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.