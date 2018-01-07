Alacağını tahsil edemeyince intihar girişiminde bulundu (2)

ŞAHSİ ALACAK MESELESİ

Antalya'da yapımı devam eden alışveriş ve kültür merkezi inşaatını yapan taşeron şirketin yetkilisi Mehmet Savur, intihar girişiminde bulunan A.T.'nin kendi çalışanları olmadığını söyledi. Savur, A.T.'nin şirketlerinde çalışan bir başka kişiden şahsi alacağı olduğunu, bu parayı tahsil edemeyince inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu, olayın kendi şirketleriyle ilgisi olmadığını söyledi.