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Alacağını tahsil edemeyince intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yapımı devam eden alışveriş ve kültür merkezinde daha önce çalışan A.T. (20), 4 bin TL'lik alacağını tahsil edemediği iddiasıyla inşaatın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden alışveriş ve kültür merkezinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Daha önce inşaatta bir süre çalışan A.T., iddiaya göre 4 bin TL'lik alacağını tahsil için inşaata geldi. Parayı alamayan A.T., 6 katlı inşaatın en üst katına çıktı. A.T.'nin çatının kenarında oturduğunu gören diğer işçiler durumu hemen yetkililerle haber verdi. Yetkililerin çabasına rağmen A.T.'nin inmemesi üzerine durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'nin yanına giderek ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri zemine hava yastığı açtı. Polis ekipleri, yaklaşık 45 dakika sonra A.T.'yi ikna etti. Polisle birlikte inşaattan inen A.T., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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