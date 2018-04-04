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Alacak için silahla ev bastılar: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, alacak meselesi yüzünden ev basıp tabancayla tahsilat yapmak isteyen 7 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Alacak için silahla ev bastılar: 7 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, alacak meselesi yüzünden ev basıp tabancayla tahsilat yapmak isteyen 7 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Olay, dün 23.30 sıralarında, Kamışlar Mahallesi'nde meydana geldi. B.B. ile Nazilli'de yaşayan H.T. arasında alacak anlaşmazlığı yaşandı. İddiaya göre alacağını tahsil edemeyen H.T., yanına F.A., S.T., T.İ,. Y.Ş., A.D. ve H.İ.İ.'yi de alarak B.B.'nin evine geldi. Tabanca çekerek 10 bin TL alacağını istediği öne sürülen H.T. ve yanındakiler, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 40 mermi bulundu. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan kimlik sorgusulamasında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silah taşıma, belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti yapmaktan sabıkalı oldukları anlaşıldı. Gözaltındaki 7 kişinin jandarma karakolundaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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