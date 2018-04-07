Alacak kavgasında 2 hurdacıyı vurdu

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, hurdacılık yapan 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Arifiye Merkez Sanayi Sitesi 58'inci Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde hurdacılık yapan Ramazan Niğdelioğlu (30) ve Cumali Niğdelioğlu (28) ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi, tabancasını çekip, Ramazan ve Cumali Niğdelioğlu'na ateş açıp kaçtı. Yaralanan Ramazan Niğdelioğlu ve Cumali Niğdelioğlu.çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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