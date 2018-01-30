Alacak tartışmasında arkadaşını bıçakla öldürdü (2)

380 LİRA ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞKaraman'da, arkadaşı Sinan Keser'i, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir U., ifadesinde ''380 lira borç vermiştim. Birkaç kez istedim. Hep erteledi. Pazartesi günü vereceğini söyledi. Yine vermedi. Telefon açıp, paramı istedim ama aramızda çıkan tartışmada küfürleştik. Sonra benim evimin önünden geçiyordu. Durdurup paramı istedim. Bana küfretti. Sonra çıkan kavgada bıçakladım' 'dediği öğrenildi.Bekir U., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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