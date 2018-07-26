Alacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, geçen Mart ayında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını 6 kurşunla vurarak öldüren Muammer Uysal hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen Mart ayında Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Bektaş Kışla (42) ile Muammer Uysal (54) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uysal, üzerindeki tabanca ile Kışla'ya 7 el ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kışla, olay yerinde öldü. Polis tarafından gözaltına alınan Muammer Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Uysal, cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde "Bektaş Kışla'ya 15 bin TL kredi çekerek verdim. Ancak, o bu parayı ne bana geri verdi, ne de bankaya ödedi. Kendisinin zaman zaman bu parayı istedim, olay tarihinde arkadaşlarımla alkol almıştım. Hatta onun oyun oynadığı kahveye gidip selam vererek yanlarına oturdum. Çay, kahve içtim, daha sonra Bektaş Kışla'dan tekrardan borcunu ödemesini istedim, fakat o bana küfretti. Orada kısa süreli kavga ettik, sonra ben aracımla oradan ayrıldım. Daha sonra aracımı otoparka park ettim. Bektaş Kışla ise beni takip etmiş, ben aracımdan inmeden bana yumruk atıp küfürler etmeye başladı. Sonra aracına yöneldi ve aracından bir şeyler aldığını gördüm. Ben de üzerimde taşıdığım silahı hedef gözetmeksizin 7 el ateş ettim. O sırada otoparkta kimse yoktu. Benim kendisini öldürme gibi bir kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

Çorum'un 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Uysal hakkında suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FOTOĞRAFLI



