HABER

Alacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, geçen Mart ayında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını 6 kurşunla vurarak öldüren Muammer Uysal hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, geçen Mart ayında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını 6 kurşunla vurarak öldüren Muammer Uysal hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen Mart ayında Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Bektaş Kışla (42) ile Muammer Uysal (54) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uysal, üzerindeki tabanca ile Kışla'ya 7 el ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kışla, olay yerinde öldü. Polis tarafından gözaltına alınan Muammer Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Uysal, cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde "Bektaş Kışla'ya 15 bin TL kredi çekerek verdim. Ancak, o bu parayı ne bana geri verdi, ne de bankaya ödedi. Kendisinin zaman zaman bu parayı istedim, olay tarihinde arkadaşlarımla alkol almıştım. Hatta onun oyun oynadığı kahveye gidip selam vererek yanlarına oturdum. Çay, kahve içtim, daha sonra Bektaş Kışla'dan tekrardan borcunu ödemesini istedim, fakat o bana küfretti. Orada kısa süreli kavga ettik, sonra ben aracımla oradan ayrıldım. Daha sonra aracımı otoparka park ettim. Bektaş Kışla ise beni takip etmiş, ben aracımdan inmeden bana yumruk atıp küfürler etmeye başladı. Sonra aracına yöneldi ve aracından bir şeyler aldığını gördüm. Ben de üzerimde taşıdığım silahı hedef gözetmeksizin 7 el ateş ettim. O sırada otoparkta kimse yoktu. Benim kendisini öldürme gibi bir kastım yoktu. Pişmanım" dedi.
Çorum'un 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Uysal hakkında suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FOTOĞRAFLI

Alacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemiAlacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemi

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Komşusunun uyardığı için parke taşıyla dövüldüKomşusunun uyardığı için parke taşıyla dövüldü
2 TL yüzünden 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında2 TL yüzünden 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.