Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Arifiye ilçesi Dörtyol Sanayi sitesi 58. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan N. ve Cumali N. ile henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ramazan N. silahla ayağından vurulurken, Cumali N. ise darp edilerek yaralandı.
Olayı gören esnaf hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Cumali N. ile Ramazan N’ye ilk müdahalede bulunarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.
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