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Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan ve alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Olay, saat 21.30 sıralarında Karasu ilçesi Küçükkarasu Mahallesi’nde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan ve alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Karasu ilçesi Küçükkarasu Mahallesi’nde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce silahlar konuştu. Kavgada H.A., R.Ç., S.Ç. ve E.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılardan S.Ç. ve durumu ağır olan R.Ç. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.A. ve E.Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşanan olay sonrasında yaralıların kaldırıldığı iki hastanenin acil servis bölümü kısmında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralı R.Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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