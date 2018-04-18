Alacaklı olduğu kişinin kimliğini pankart yaptırıp aracına astı (2)

556 LİRA CEZA KESİLDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na götürülen Osman Aslan'ın ifadesine başvuruldu. Aslan, burada verdiği ifadesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'ye zeytinyağı verdiğine dair elinde belge olmadığını ancak şahitleri olduğunu söyledi.
Aslan'a daha sonra; aracına izinsiz reklam yazı işaret resim ilan ve benzeri pankart asmaktan 324 lira; hopörlerle anons yapıp gürültü yaratmak suçundan 124 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 108 lira olmak üzere toplam 556 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
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