HABER

Alacaklı olduğu kişinin kimliğini pankart yaptırıp aracına astı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

556 LİRA CEZA KESİLDİ Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na götürülen Osman Aslan'ın ifadesine başvuruldu.

556 LİRA CEZA KESİLDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na götürülen Osman Aslan'ın ifadesine başvuruldu. Aslan, burada verdiği ifadesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'ye zeytinyağı verdiğine dair elinde belge olmadığını ancak şahitleri olduğunu söyledi.
Aslan'a daha sonra; aracına izinsiz reklam yazı işaret resim ilan ve benzeri pankart asmaktan 324 lira; hopörlerle anons yapıp gürültü yaratmak suçundan 124 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 108 lira olmak üzere toplam 556 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.