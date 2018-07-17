Alacaklı olduğu müteahhitin evinin önünde intihar etti

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'de, inşaat kalıp ustası Hüseyin K. (46), alacağının olduğu müteahhitin evinin önünde, göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 07.30 sıralarında, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi Kula Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi inşaat kalıp ustası Hüseyin K., iddiaya göre, alacağının olduğu müteahhit S.Ç.'nin evinin önüne geldi. S.Ç.'yi evde bulamayan Hüseyin K., yanında getirdiği pompalı tüfeği göğsünün sol tarafına dayayıp, ateşledi. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler, Hüseyin K.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüseyin K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin K.'nin cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Müteahhit S.Ç.'nin, Hüseyin K.'den 170 bin lira borç aldığı ve 1 haftadır ortalarda görünmediği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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