Alacaklılarını darp ettikleri iddiasına 3 tutuklama

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde apart otel işletmecisi Y.Y. ile 2 arkadaşı, iddiaya göre işyerine gelen ve kendisinden alacağı olduğu öne sürülen 3 kişiyi darp etti. Adliyeye sevk edilen Y.Y. ile 2 arkadaşı tutuklandı.Olay, geçen 31 Ocak'ta Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Gümbet Mahallesi'ndeki bir apart otelin sahibi olan Y.Y.den alacağı olduğunu öne sürülen 3 kişi işyerine geldi. Y.Y. ile arkadaşları L.E. ve K.A., alacaklı olduklarını öne süren kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. ve arkadaşları, diğer 3 kişiyi darp ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.Y ve arkadaşlarını gözaltına aldı.Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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