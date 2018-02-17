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Alaçam’da silahla yaralamaya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 22:15 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.Dün gece Yeni Cami Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan birahanede Satılmış Tuna’yı (48) silahlı yaralama olayında şüpheli Muhterem T.’ye silahı veren Yılmaz G.

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Dün gece Yeni Cami Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan birahanede Satılmış Tuna’yı (48) silahlı yaralama olayında şüpheli Muhterem T.’ye silahı veren Yılmaz G. ve şüpheli şahsı olay yerinden kaçıran İsmail H.Ş. Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildiler.
Silahlı yaralama olayının şüphelisi firari Muhterem T.’yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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