HABER

Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 45 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 45 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme Alaçatı'da, dün lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek üzere yola çıkan bir grup kaçağın olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, saat 06.30 sıralarında kaçakların içinde bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 11'i Filistin, 7'si Eritre, 7'si Somali, 6'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Mali, 2'si Suriye, 2'si Kongo, 1'i Togo, 1'i Gana, 1'i Fas, 1'i Libya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak yakalandı. 11'i kadın, 4'ü çocuk 45 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işleminin ardından kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandıAlaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)
Mevlitte yemekten sonra rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldıMevlitte yemekten sonra rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.