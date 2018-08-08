Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 45 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Alaçatı'da, dün lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek üzere yola çıkan bir grup kaçağın olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, saat 06.30 sıralarında kaçakların içinde bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 11'i Filistin, 7'si Eritre, 7'si Somali, 6'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Mali, 2'si Suriye, 2'si Kongo, 1'i Togo, 1'i Gana, 1'i Fas, 1'i Libya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak yakalandı. 11'i kadın, 4'ü çocuk 45 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işleminin ardından kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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