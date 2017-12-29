HABER

Alaçatı Marina'daki yangında 1 yat tamamen 5 yat ise kısmen yandı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 02:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

ÇEŞME(İzmir),(DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde marinada demirli bir yatta çıkan yangında, alevler kısa sürede yakınındaki diğer yatlara da sıçradı. Yangında 1 yat tamamen kül olurken, 5 yatta ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece yarısı Alaçatı Marina'da meydana geldi. Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bikişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale getirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.