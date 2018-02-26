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Aladağ'daki yurt faciası davasında sanıklar, 5'inci kez hakim karşısında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:40 | Son Güncelleme

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar yurt müdürü Cuma Ali Genç ve yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur ile tutuksuz sanıklar dernek görevlileri Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş ve Ramazan Keleş, Aladağ İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Dede, Mehmet İpek, Zeki Yılmaz, Davut Gökçeli, Ramazan Arı, Cihan Ünal ile Bayram Aydın katıldı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar yurt müdürü Cuma Ali Genç ve yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur ile tutuksuz sanıklar dernek görevlileri Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş ve Ramazan Keleş, Aladağ İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Dede, Mehmet İpek, Zeki Yılmaz, Davut Gökçeli, Ramazan Arı, Cihan Ünal ile Bayram Aydın katıldı. Sanıklar, duruşmada yaptıkları savunmalarında bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.
Sanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlisi Davut Gökçeli, yangın konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ve kaymakamlığın yönlendirmesiyle denetimlere katıldığını belirtti. Gökçeli, "Yurdun duvarlarında asılı halde yönlendirme levhaları mevcuttur. Ayrıca yurtta yangın tüpleri vardı. Biz de bunları görerek, denetim formundaki işaretlemeleri yaptık. Bilirkişi raporlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, kusur durumunun tartışılmadığı konusunu dikkate alarak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce oluşturulan teknik heyetin tekrar bilirkişi raporu düzenlemesine karar verdi. Heyet, ayrıca sanıklar Cuma Ali Genç ve İsmail Uğur'un tutukluluğunun devamına ve tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vererek, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

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