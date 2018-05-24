Aladağ'daki yurt faciası davasında sanıklar, 6'ncı kez hakim karşısında (2)

SANIK SAYISI 18 OLDU, DURUŞMA ERTELENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını faciasıyla ilgili açılan davanın bugünkü duruşmasında, Aladağ İtfaiyesi'nde görevli Nihat Saraf, Hasan Turan Çakmak, Durmuş Gökçe ve Yücel Turaç'ın da bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Böylece Aladağ davasındaki sanık sayısı 18'e yükseldi.

Öte yandan duruşmada hazır edilen tutuklu sanıklar yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, suçlamaları reddedip, tahliyelerini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. Yangında çocuklarını yitiren aileler, şikayetlerini yineleyip, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. Aladağ eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, 'görevi ihmal' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın yurt yangını davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Tutuklu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz itfaiyeciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirirken, eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkındaki davanın birleştirilme talebini reddetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

FOTOĞRAFLI



