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Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

Lübnan uyruklu Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, Antalya’nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı’ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı kontrollerde kadının öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda ölen kadının Alman uyruklu 35 yaşındaki Katharina Kugel olduğu ve Azak Otel’de konakladığını belirmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kugel'in Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş’in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel’in yanında Lübnan uyruklu Alman asılı ünlü Mohamed Hareke’nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buralara geldiği tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke’nin Alanya’da bir ev kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

cinayet

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ POLİS MERKEZİNDE GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen Hareke, burada polise mukavemet etti, ardından pencerelere kafa attı, masa ve sandalyelere zarar verdi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan Harake, susma hakkını kullandığını ve ifade vermeyeceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne getirilen Harake, savcılık tarafından ‘Kasten Adam Öldürme’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mohamed Harake mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi:

"Ölen Alman kadın Katharina Kuger ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile bir diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina'nın sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzmeyi bilen birisi idi. Bunlar 19 numaralı büfenin önünde oluyordu. Ben denizden çıktıktan sonra her zaman denize girdiğim 14 numaralı büfenin oraya gittim. Denizde biraz yüzdüm orada arkadaşlar vardı onlarla oturdum. Sonrasında evime gittim. Evde bir arkadaşım vardı. Tekrar onu alarak Katharina'ya bakmaya plaja gittik ancak onu göremedik."

cinayettutuklama

İfade sırasında Harake'ye o sırada kendisinin denizden çıkarak hızla çıkarak telaşlı bir halde uzaklaştığını görenlerin olduğu söylendi. Hareke ise o kişiyi fark ettiğini belirterek, "Bu şahıs büyük bir ihtimalle biz sahile ilişki amacı ile gittiğimizde bizi sahilde izleyen şahıstır. Ben bu şahsı görünce yalnız kalmak istediğimizi belirtmek için kızarak el işareti ile uzaklaşmasını istemiştim" dedi.

Savunma sonrası Mohamed Harake mahkeme tarafında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi İnfaz Kurumu'na gönderildi.

(İHA)

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Antalya Alanya Mohamed Hareke cinayet hiphop şarkıcısı

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