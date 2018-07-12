Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Zehirlenen tatilciler ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. İlçenin Kestel Mahallesi’nde bulunan bir otelde tatil yapan tatilcilerin bazıları öğleden sonra fenalaştı ve kusma ile mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerine yaklaşıldığı sırada ise otelde kalanların çoğunda aynı şikayet görüldü. Çoğunluğu çocuk olan fenalaşanların otelin koridorlarına kusmaya başlaması üzerine aileler durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Otele gelen yaklaşık 25 ambulans ve kendi imkanlarıyla 72 kişi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan zehirlenenlerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise müşahede altına alındı.

'TEMİZLİK YAPILMIYORDU'

Otel müşterilerinden Hasan Ateş, 7 gündür otelde olduklarını belirterek, otelin en büyük sıkıntısının hijyen olduğunu iddia etti. Ateş, “Sıkıntılardan en büyüğü temizlikti. Temizlik yapılmıyordu. Yemekhanelerde servis yapanlar temizlik konusunda eksikti. Hijyenik değildi. Ben de 3 gün önce rahatsızlandım. Havuzu kullanmamdan kaynaklanmıştı. Şu anda iyiyim. Çocuklarım da aynı rahatsızlığı yaşadı. Ben yemek yerken sadece salatayı tercih ettim” dedi.