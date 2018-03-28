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Alanya kahkahaya doyacak

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Tiyatrosu yeni tiyatro oyunu Karmakarışık'ı tanıttı.

Engin ANAK ALANYA, (DHA) Alanya Belediye Tiyatrosu yeni tiyatro oyunu Karmakarışık'ı tanıttı. Komedi türünde olan oyununun ilk gösteriminin biletleri kısa sürede tükendi. Alanya Belediye Tiyatrosu 30 Mart Cuma günü saat 20.00'de sahnelenecek olan Karmakarışık adlı tiyatro oyununu basına tanıttı. Ünlü yazar Ray Cooney'in yazdığı ve Haldun Dormen ile Kemal Uzun'un Türkçeleştirdiği 2 perdelik komedi oyununda, İngiltere Başbakan Yardımcısı Bay Phillips'in, ana muhalefet partisinin sekreteriyle yapacağı kaçamak için bir otel odası tutmasıyla başlayan ve odaya gelen davetsiz misafirlerin de dahil olmasıyla karışan olaylar, odadan bir de ceset çıkmasıyla karmakarışık bir hal alıyor. BİLETLER TÜKENDİ Yeni oyundan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, Oyuncularımız Dünya Tiyatro Günü'nde yeni bir oyunu basına tanıttı. Yine çok başarılı bir oyun ortaya koydular. Yeni oyunumuzun ismi 'Karmakarışık.' Oyunumuzun biletleri yarım günde bitti. Cumartesi günü için ise çok az bilet kaldı. Alanyalı seyircilerimize tiyatroya gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Seyircilerimizin keyifle izleyebileceği bir oyun dedi. 'TİYATRO DÜNYAYI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK' Oyunla ilgili bilgi veren Rejisör Murat Atak da tiyatronun dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini söyledi. Atak, Tiyatroya verdiği destek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederim. Ray Cooney'in yazdığı Haldun Dormen ve Kemal Uzun'un çevirdiği Karmakarışık isimli oyumuza seyircilerimizi bekliyoruz diye konuştu.

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