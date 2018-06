Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali başladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçüyle başladı. Etkinliğin ardından sahneye çıkan Hakan Aysev ve Mustafa Ceceli, katılımcılara müzik keyfi yaşattı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsoru olduğu, sunuculuğunu Radyo D'nin 'Sarı Şeker' lakaplı sunucusu Sema Eryiğit Emek'in yaptığı festivalin Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne protokol üyeleri, Antalyalılar, yerleşik yabancılar ve tatilciler katıldı. Mehteran takımı ile çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle yer aldığı kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü.

HAKAN AYSEV RÜZGARI

Kortejin ardından İskele Caddesi Şelale Meydanı'nda, Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü tenor Hakan Aysev, konser verdi. Yabancı ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarını seslendiren Aysev, konserin son bölümlerinde kendi yorumuyla hareketli halk türküleri de söyledi. Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Hakan Aysev'e plaket ve çiçek verdi.

MUSTAFA CECELİ BU KEZ SAHNEDE

Geçen yılki festivalde de sahne alması planlanan; ancak şiddetli yağış nedeniyle konseri iptal edilen Mustafa Ceceli, bu yıl festivalde yer aldı. Konser öncesi verdiği röportajda konserinin iptal olması nedeniyle çok üzüldüğünü belirten Ceceli, tekrar festivalde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alanya festivalinde daha önce de sahne aldığını hatırlatan Ceceli, "Çok güzel bir akşam. Geçen sene de aynı etkinlikte sahne almak için geldiğimizde gök nasıldı inanamazsınız, sel götürdü her tarafı. O yüzden geçen sefer gerçekleştirememiştik; ama bu kez hava bizden yana çok şükür. Benim nemli havalara karşı tedbirim şu; klima yok. Hiç klima açmıyorum ki dışarıda daha beter olmayayım, diye. Yoğun bir katılım var" dedi.

Yaz programlarından da bahseden Mustafa Ceceli, "Tatil çok sonra fakat bu yaz daha ziyadesiyle Alanya ve Antalya çevresinde otellerde sahne performanslarımız oluyor. Onun dışında diğer belediyelerin festivalleri oluyor. Dün de bayağı uykusuz kaldık, seçimi takip etmekten. Çok şükür, güzel bir neticeyle sonuçlandı hem de ülkemiz huzurlu geçirdi seçimi. Akabinde buraya geldim ve dedim ki 'Sahne bitsin, gidip yatacağım'. Oyumu oğlum Arın ile kullandım. Oyu Arın attı" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Oğlunuz Arın'ı sahnelerde görecek miyiz?" sorusuna Ceceli, "Daha erken, çocuk 6,5 yaşında; ama bu sene konserlere gelmeye başladı. Şu an şarkıları çalmaya çalışıyor. Benim izlediğim yolu izliyor; ama küçükken daha seviyordu, sahneye atlıyordu. Bu mesleği yapabilir, ben onu teşvik ederim. Yeni bir klip çektik kardeşim Sinan Ceceli ile beraber. Onun albümünde söylediğim, 'Aşığız' diye bir şarkı var. O şarkıya 2- 3 gün evvel bir klip yaptık. Bu hafta onu da televizyon ve internette göreceksiniz. Hiç alışık olmadığınız beyaz fonda, dansçılarla bir klip çektik. Çok eğlenceli bir klip yaptık, inşallah sevenlerimiz de beğenecek" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin "Bebek bekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile böyle bir düşüncelerinin olmadığını, hamile olsa bunu saklamanın mümkün olmadığını söyledi.

Basın toplantısının ardından sahneye çıkan Mustafa Ceceli'yi yaklaşık 15 bin kişi izledi. Konserine sevilen parçası 'İlle de Aşk' ile başlayan Ceceli, nakarat kısmını seyircilerle beraber söyledi. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok pop şarkısı da seslendiren Ceceli, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konserin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mustafa Ceceli'ye teşekkür ederek, üzerine Ceceli'nin resminin işlendiği su kabağı ile teşekkür plaketi verdi.

Festival, bugün DJ Funky 'C' performansının ardından Emel Sayın konseriyle devam edecek.