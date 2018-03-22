HABER

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.T., B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.T., B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçtiğimiz pazartesi günü çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.İ. ve Ş.T. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün ise 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

1 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
2 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
3 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
4 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
5 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
6 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
7 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
8 / 8

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.