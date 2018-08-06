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Alanya'da 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ve 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ve 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Köprübaşı Yaylası Ayanderesi mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede önlem alarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, 235 kilogram kubar esrar ve 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Alanya'da 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

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