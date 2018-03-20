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Alanya’da 3 gündür kayıp olan kız bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde çarşıya gitmek için evden çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kız bulundu.Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden cumartesi günü akşam saatlerinde çarşıya gitmek için ayrılan Hatice D.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çarşıya gitmek için evden çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kız bulundu.
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden cumartesi günü akşam saatlerinde çarşıya gitmek için ayrılan Hatice D. (17), bir daha geri dönmedi. Ailesi, kızlarının gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Dün akşam saatlerinde ise bir yakını Hatice D.’yi Hacet Mahallesi’nde yürürken görmesi üzerine ailesine haber verdi. Kızlarına kavuşan aile rahat bir nefes aldı. Hatice D.’nin 3 gündür bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi.

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