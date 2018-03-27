Alanya’da 400 kilo bozuk balık ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde denetimler sırasında ele geçirilen 400 kilo bozuk balık belediye ekipleri tarafından imha edildi.
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler ortaklaşa yürüttüğü denetimler sırasında Cikcilli Mahallesi’nde bir soğuk hava deposunda uygunsuz şartlarda muhafaza edilen bozuk balık tespit etti. Yapılan açıklamada, 24 koli içinde yaklaşık 400 kilogram balığın depolama şartlarına uyulmayıp uzun süre oda sıcaklığında depolanması, soğuk zincire önem verilmemesi, birkaç defa dondurulup tekrar çözdürülmesi ve raf ömrüne önem verilmemesinden dolayı bozulduğu bildirildi.
24 koliye el koyan ekipler, bozuk balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine getirerek imha etti.
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