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Alanya’da 54 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Gaziantep’ten Alanya’ya yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep’ten Alanya’ya yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Dün saat 22.00 sıralarında ilçeye giriş yapan 07 NV 084 plakalı izolasyon malzemesi taşıyan kamyonu takibe alan ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi’nde durdurdu. Polis kamyon kasasında bulunan kolileri açarak kontrol etti. Yapılan aramalarda izolasyon malzemesi görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş değişik markalarda toplam 54 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyon şoförü Mehmet Y.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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