Alanya'da 67 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği baskında 67 bin 56 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı malzeme getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler, dün sabah saatlerinde Saray Mahallesi ve Cikcilli Mahallesi’nde tespit ettikleri 2 depoya baskın düzenledi. Baskından koliler içinde 67 bin 56 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili N.B. ve M.B. gözaltına alındı.
N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' etmek suçundan işlem yapıldı.
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