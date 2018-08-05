Alanya'da 7 bin 297 şişe kaçak içki ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 7 bin 297 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın '5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçu kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi Çakır Caddesi'nde bir iş yerinin deposuna baskın düzenledi. Operasyonda çeşitli cins ve markalarda 7 bin 297 şişe gümrük kaçağı olduğu tespit edilen içki ve çok sayıda boş içki şişesi ile kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Ali G. gözaltına alındı.

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