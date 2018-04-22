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Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, silahla tehdit, gasp ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması için 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, silahla tehdit, gasp ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması için 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden belirledikleri 21 şüphelinin adreslerine baskın yaptı. Baskında çeşitli suçlardan aranan S.A., E.B., M.D., H.Ö., M.S., E.E., A.D., İ.Ç., S.A., A.A., İ.K., A.T., E.A. M.A., Ş.K., S.K., T.D., H.Y., M.Ç., E.A., H.Ç. ve Ö.A. isimli 21 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

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Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
2 / 6

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
3 / 6

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
4 / 6

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
5 / 6

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
6 / 6

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Alanya’da aranan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
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