Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli nefes kesen kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmit Cezaevi’nden firar eden Burak E. (22) isimli şüphelinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit sonucu harekete geçen ekipler, cezaevi firarisini Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi’nde yaya olarak gittiği sırada takibe aldı. Polisi fark eden Burak E. yakalanacağını anlayınca kaçmaya başladı. Peşine düşen ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi tutuklandı.
Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum