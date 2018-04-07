HABER

Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli nefes kesen kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmit Cezaevi’nden firar eden Burak E.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli nefes kesen kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmit Cezaevi’nden firar eden Burak E. (22) isimli şüphelinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit sonucu harekete geçen ekipler, cezaevi firarisini Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi’nde yaya olarak gittiği sırada takibe aldı. Polisi fark eden Burak E. yakalanacağını anlayınca kaçmaya başladı. Peşine düşen ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi tutuklandı.

Üniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildiÜniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildi
Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
Kayınpeder damadına aşık oldu!Kayınpeder damadına aşık oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.