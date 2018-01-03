Alanya’da denizde hortum oluştu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde oluşan hortum kıyaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da sabaha karşı yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Okurcalar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 300 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kıyıya yaklaşmadan kayboldu.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yeni hortumlar oluşabileceği uyarısında bulundu.
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