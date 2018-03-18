HABER

Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 21:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan Metin Bozkurt’a ait dairede henüz bilinmeyen neden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan Metin Bozkurt’a ait dairede henüz bilinmeyen neden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

Alanya’da ev yangını paniğe neden oldu

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

Okul önünde dehşet!

Okul önünde dehşet!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.