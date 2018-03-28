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Alanya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıklarını tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıklarını tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli B.N.Ö, A.Ü, F.K, Y.A, F.B, A.S, Ü.Ö, İ.E.Ö, M.K. ve Ö.K.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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