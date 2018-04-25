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Alanya’da gözaltına alınan suç örgütü şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Alanya’da gözaltına alınan suç örgütü şüphelileri adliyede

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 16 Nisan’da sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E, M.E, İ.T, Y.G, M.Y, ve R.A., isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Ekipler kısa süre sonra aynı soruşturma kapsamında şüpheli A.E.’yi Diyarbakır, A.Y. ise İstanbul’daki adreslerinde gözaltına alarak Alanya’ya getirdi.
Şüpheler emniyette 9 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya’da gözaltına alınan suç örgütü şüphelileri adliyede

Alanya’da gözaltına alınan suç örgütü şüphelileri adliyede

Alanya’da gözaltına alınan suç örgütü şüphelileri adliyede

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